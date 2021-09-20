Футбол без правил

На 28-й хвилині матчу футболіст господарів Генрі Ленсбері у неігровому епізоді підійшов ззаду до захисника суперників Раяна Меннінга та зі всієї сили вдарив того по ногах.

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Відео епізоду у матчі Лутон – Суонсі

Цікаво, що обидва гравці отримали по жовтій картці. Арбітр не побачив надмірної необгрунтованої грубості в діях Ленсбері. У матчах Чемпіоншипа VAR не працює.

Відзначимо, що господарі все ж не змогли перемогти в цьому матчі. Суонсі в другій половині другого тайму відіграв три голи і забрав одне очко з "Кенілворт Роуд".