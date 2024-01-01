Причина не в игровой форме, – Артета объяснил отсутствие Зинченка в заявке на матч с Фулхэмом

В воскресенье, 31 декабря, было сыграно два последних матча в АПЛ 2023 года. В одном из них Фулхэм в лондонском дерби встречался с Арсеналом.

Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу андердогов. На гол Букайо Сака хозяева ответили взятием ворот от Рауля Хименеса и Бобби Де Кордова-Рида.

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Артета прокомментировал отсутствие Зинченка в матче против Фулхэма

Неприятной новостью для украинских болельщиков стало отсутствие даже в заявке на поединок Александра Зинченка. Перед игрой пресс-служба "канониров" сообщила, что причиной этому стала проблема с икроножной мышцей у левого защитника команды Артеты.

Испанский специалист после матча подтвердил проблему со здоровьем у украинца и ответил на вопрос, когда можно ожидать возвращения Зинченка на футбольное поле.

Что касается травмы Зинченка, то пока ничего не знаем. Он почувствовал дискомфорт в икроножной мышце. В понедельник Алекс пройдет медицинское обследование и по его результатам мы сможем понять, когда он сможет вернуться на поле,

– заявил Артета.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Александр Зинченко сыграл 24 матча во всех турнирах за "канониров". На его счету 1 гол и 1 ассист.

. Следующий матч Арсенал сыграет 7 января против Ливерпуля в 1/32 финала Кубка Англии. Поединок состоится на "Эмирейтс" и начнется в 18:30. Участие в игре Зинченка пока что остается под вопросом.