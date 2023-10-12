Мощный штрафной подарил Заре билет в 1/4 финала Кубка Украины: видео единого гола

В четверг, 12 октября, состоялся последний матч 1/8 финала Кубка Украины. Луганская Заря минимально обыграла Мариуполь.

Мариуполь – Заря 0:1

Гол: Волошин, 45+3

В матче между Мариуполем и Зарей разыгрывался последний билет в четвертьфинал Кубка Украины по футболу. На бумаге фаворитом этого противостояния был клуб из Луганска, победа которому оказалась очень нелегкой, сообщает 24 Канал.

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Первые 45 минут матча проходили без голов. Нули на табло держались все основное время первого тайма.

В добавленный Заря заработала право на опасный штрафной, который в итоге принес желанный гол. Харжевский грубо сфолил на Нагнойном у собственной штрафной. Судья без колебаний указал на стандарт, который принялся пробивать Волошин.

Викентий мощным ударом с левой пробил под перекладину ворот Кравцова. Очень классный выстрел удался Волошину. Футболисты Валерия Кривенцова ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счете 0:1.

Видео гола Зари

Эта разница в один гол в пользу "мужиков" продержалась весь второй тайм.

Заря минимально обыграла ФСК Мариуполь в 1/8 финала Кубка Украины 0:1 и следует в четвертьфинал кубковых соревнований. Луганский клуб стал последним участником этой стадии.

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину розыгрыш Кубка был отменен и возвращен только в текущем сезоне-2023/2024.

Все четвертьфиналисты Кубка Украины