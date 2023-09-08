Навсегда в строю: на войне погиб мастер спорта Александр Котынин

Украинский спорт продолжает нести потери от захватнической войны России против Украины. На фронте свою жизнь за свободу и независимость нашей страны отдал мастер спорта по панкратиону Александр Котынин.

Трагические события произошли 20 августа в боях под Бахмутом. Спортсмен получил тяжелые ранения и погиб через 2 дня в больнице.

Читайте также Невыносимая боль: на войне погиб легкоатлет со Львовской области Юрий Мочульский

Очередная тяжелая потеря в спортивной семье Украины

26-летний Александр Котынин был мастером спорта по панкратиону, многократным победителем чемпионатов Киевской области и Белой Церкви по панкратиону, рукопашного боя и джиу джитсу. В 2013 году триумфовал на Всеукраинском турнире по панкратиону среди юношей, также в следующем году становился чемпионом и серебряным призером чемпионата Украины по панкратиону среди юношей.

На фронте защитник являлся старшим наводчиком гранатометного отделения взвода огневой поддержки.

Наш герой получил тяжелые ранения. Несмотря на попытки врачей спасти Александру жизнь, к сожалению, не удалось. Он с честью и преданностью исполнял обязанность по защите государства и до последнего дыхания оставался верен присяге, украинскому народу и Украине,

– рассказала военная и подруга погибшего.

Уже создана петиция для присвоения ему звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.