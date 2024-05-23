Печальная потеря: футболист Колоса и грузинский доброволец Серго Горнакашвили погиб на фронте

Печальное известие всколыхнуло футбольный мир. Гражданин Грузии Серго Горнакашвили отдал свою жизнь за Украину.

У ФК Колос Великая Дымерка отметили, что Серго Горнакашвили играл в команде с 2006 года. В частности, что он становился лучшим игроком чемпионата.

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Еще один грузин, который отдал жизнь за Украину

Серго Горнакашвили был родом из села Омало Ахметского муниципалитета. Доброволец погиб на Харьковском направлении.

В ФК Колос Великая Дымерка отметили, что Серго был замечательным и порядочным человеком.

Серго, ты навсегда останешься в наших сердцах, спасибо тебе за все, царство небесное наш Герой, покойся с миром Друг!

– добавили в клубе.

Важно отметить, что с начала 24 февраля 2022 года в боях за Украину погибло около 70 граждан Грузии и граждан Украины грузинского происхождения.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память...