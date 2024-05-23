У ФК Колос Велика Димерка зазначили, що Серго Горнакашвілі грав у команді з 2006 року. Зокрема, що він ставав найкращим гравцем чемпіонату.

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Ще один грузин, який віддав життя за Україну

Серго Горнакашвілі був родом із села Омало Ахметського муніципалітету. Доброволець загинув на Харківському напрямку.

У ФК Колос Велика Димерка зазначили, що Серго був чудовою і порядною людиною.

Серго, ти назавжди залишишся в наших серцях, дякуємо тобі за все, царство небесне наш Герою, покійся з миром Друже!

– додали у клубі.

Важливо зазначити, що з початку 24 лютого 2022 року в боях за Україну загинуло близько 70 громадян Грузії та громадян України грузинського походження.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять...