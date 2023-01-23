Тренера Миколенко отправили в отставку: в преемники прочат легенду МЮ

Футбольный клуб Эвертон официально сообщил об отставке главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда. К следующему поединку "ирисок" будет готовить новый тренерский штаб.

В матче 21-го тура АПЛ Эвертон на выезде уступил Вест Хэму со счетом 0:2. Это поражение стало последней каплей, приведшей к отставке наставника команды Фрэнка Лэмпарда.

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Лэмпарду указали на дверь

Вместе с Лэмпардом ливерпульский клуб покинули его ассистенты – Джо Эдвардс, Пол Клемент, Эшли Коул и Крис Джонс. Алан Келли останется тренером вратарей.

Приверженность и самоотверженность Фрэнка и его команды были образцовыми на протяжении всего их пребывания в клубе, но недавние результаты и текущая позиция в лиге означали, что это трудное решение необходимо было принять. Мы желаем Фрэнку и всей его команде удачи в будущем,

– говорится в заявлении Эвертона.

Кандидаты на пост главного тренера Эвертона

Фрэнк Лэмпард возглавил Эвертон в конце января 2022 года. Во главе команды он провел 44 матча, в 23 из которых потерпел поражение и только в 12 праздновал победу.

Менеджмент клуба уже приступил к поискам нового главного тренера. Среди вероятных кандидатов называют Марсело Бьелсу, Шона Дайчу, Томаса Франко.

Кроме того, на место главного тренера "ирисок" прочат легендарного форварда Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйна Руни. Тем более, что 37-летний специалист является воспитанником Эвертона. Сейчас Руни возглавляет клуб МЛС Ди Си Юнайтед.

Пока продолжаются поиски нового тренера, руководить тренировочным процессом Эвертона будут Лейтон Бэйнс и Пол Тейт, работающие с молодежными и юношескими командами мерсисайдцев.