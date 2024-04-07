"Будет захватывающий бой": Фрэнк Уоррен сделал прогноз на поединок Усик – Фьюри

Фрэнк Уоррен поделился ожиданиями от поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Известный промоутер верит в победу Тайсона Фьюри.

В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Фрэнк Уоррен о бое Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился известный промоутер Фрэнк Уоррен. По его словам, "Цыганский король" имеет большие шансы на успех в бою с украинцем.

"Думаю, что Тайсон нокаутирует Усика. Как я и предсказывал, что он нокаутирует Уайлдера во втором бою. Мне очень хочется, чтобы он это сделал.

Я думаю, что он остановит его, но это будет действительно захватывающий бой, пока он продлится", – сказал Уоррен.

Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.