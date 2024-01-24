Дружба с Шевченко дороже российских денег: экс-вратарь Интера не поедет на турнир в Москву
Источник:Трибуна
Страна-агрессор в феврале проведет традиционный турнир "Кубок легенд", куда пригласили футбольных звезд прошлого. Среди фамилий приглашенных игроков был бывший вратарь сборной Франции Себастьян Фрей.
Российские пропагандисты создают параллельную реальность для жителей болот и всего мира. Мол, посмотрите, в России все хорошо и к ней не брезгуют приезжать футбольные звезды прошлого.
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Фрей: Шевченко – мой хороший друг
Всем известно, что бывшие футболисты получат неплохие гонорары за участие в этом позорном сборище, а для мировых СМИ они будут рассказывать о "спорте вне политики".
Недавно россияне обнародовали перечень звезд, приглашенных на турнир, который запланирован на 10-11 февраля. Там много известных в прошлом футболистов: Рикарду Куарежма, Уильям Галлас, Флоран Малуда, Георгиос Карагунис, Нуну Гомеш, Педро Мендеш, Дуглас Майкон, Александр Глеб, Эмануэль Эбуэ, Хасан Кабзе.
В их числе оказался бывший голкипер сборной Франции и ряда итальянских клубов Себастьян Фрей. Однако 43-летний француз опроверг свое участие в этом турнире.
"Я был там несколько лет назад до войны. Я не буду участником турнира в этом году.
Потому что Шевченко мой хороший друг. И я поддержу его на выборах", – сообщил Фрей.
Отметим, что выборы президента УАФ пройдут 25 января на внеочередном Конгрессе. Единственным кандидатом на должность Андрей Шевченко.
Кто такой Себастьян Фрей
- Французский голкипер начал свою карьеру в клубе Канн.
- В 1998 году переехал в Италию, где играл до 2013 года. Фрей выступал за Интер, Верону, Парму, Фиорентину, Дженоа.
- В составе Пармы становился обладателем Кубка и Суперкубка Италии.
- Завершал карьеру в турецком Бурсаспоре.
- В активе Себастьяна два матча в составе сборной Франции.