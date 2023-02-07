Вратарь забил гол ударом в падении через себя – видео феноменального удара

В чемпионате Гонконга произошло довольно незаурядное событие – голкипер одной из команд забил гол и спас свой клуб от поражения. Сделал он это в падении через себя.

Довольно уникальный случай произошел в матче между Гонконгом и Ресорсесом Капитал. Хозяева поля проигрывали и играли в меньшинстве в компенсированное время. На подачу с углового на 90+7 минуте отправился и голкипер Фредди Тумер.

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При подаче с углового он пошел на дальнюю штангу, куда и отлетел мяч. Так что голкипер решил пробить – в падении через себя. Никто ему не помешал, и мяч таки оказался в воротах соперника, а счет стал ничейным.

Видео гола вратаря в падении через себя

Матч так и закончился вничью 1:1. А голкипер был признан игроком матча.