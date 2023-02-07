Доволі унікальний випадок стався у матчі між Гонконгом та Ресорсес Капітал. Господарі поля програвали та грали в меншості у компенсований час. Тож на подачу з кутового на 90+7 хвилині відправився і голкіпер Фредді Тумер.

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Під час подачі з кутового він пішов на дальню штангу, куди й відлетів м'яч. Тож голкіпер вирішив пробити – в падінні через себе. Ніхто йому не завадив, і м'яч таки опинився у воротах суперника, а рахунок став нічийним.

Відео голу воротаря у падінні через себе

Матч так і закінчився внічию 1:1. А голкіпер був визнаний гравцем матчу.