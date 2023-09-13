Все из-за дерби: автор дубля в составе Италии раскрыл личную мотивацию в игре против Украины

Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези стал настоящим ужасом украинской защиты в первом тайме. Футболист оформил дубль с разницей в 17 минут.

Сначала Фраттези закончил голевую контратаку после грубейшей ошибки Георгия Судакова на фланге защиты. А уже в середине первого тайма удвоил преимущество "скуадром адзурры". Украинцы отквитали один гол благодаря Андрею Ярмоленко, но не смогли вырвать ничью – 2:1, победа Италии.

Достойно внимания Ребров оценил шансы Украины выйти на Евро-2024 после поражения от Италии

Фраттези: Три очка – это даже лучше, чем два гола

Автор дубля в ворота Георгия Бущана оценил победный поединок своей команды и свои голы. Давид признался, что у него была личная мотивация в очной встрече с украинцами. И она связана с клубным уровнем.

Главное – получить положительный результат. Три очка – это даже лучше, чем два гола. Понятно, что я хотел добавить трудности Индзаги при определении состава на дерби. Но если я не попаду в старт – отнесусь к этому с пониманием, потому что сейчас в команде есть игроки, которые готовы лучше меня,

– рассказал Фраттези.

Все потому, что 16 сентября Интер, за который Фраттези выступает на правах аренды, примет Милан. Это будет миланское дерби, которого так ждут в Италии. Интер успешно начал новый сезон – максимальные 9 баллов в 3 турах. Столько же у "россонера", которые идут вторыми в турнирной таблице.

Отметим, что контракт Фраттези принадлежит Сассуолло (до конца июня 2026 года). Его аренда с Интером рассчитана до конца текущего сезона-2023/2024.

Давиде выступает за "нерадзурри" с начала июля 2023 года, но уже провел в футболке миланского гранда 3 матча.

Матч против Украины стал первым для Фраттези в отборе к Евро-2024. В общей сложности 23-летний полузащитник провел в футболке национальной команды 7 поединков (3 гола и 1 ассист).