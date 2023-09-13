Спершу Фраттезі закінчив гольову контратаку після грубої помилки Георгія Судакова на фланзі захисту. А вже у середині першого тайму подвоїв перевагу "скуадром адзурри". Українці відквитали один гол завдяки Андрію Ярмоленку, але не змогли вирвати нічию – 2:1, перемога Італії.

Варте уваги Ребров оцінив шанси України вийти на Євро-2024 після поразки від Італії

Фраттезі: Три очки – це навіть краще, ніж два голи

Автор дублю у ворота Георгія Бущана оцінив переможний поєдинок для своєї команди та свої голи. Давіде зізнався, що у нього була особиста мотивація в очній зустрічі із українцями. І вона пов'язана із клубним рівнем.

Головне – здобути позитивний результат. Три очки – це навіть краще, ніж два голи. Зрозуміло, що я хотів додати труднощів Індзагі при визначенні складу на дербі. Але якщо я не потраплю у старт – поставлюся до цього з розумінням, бо зараз у команді є гравці, які готові краще за мене,

– розповів Фраттезі.

Все через те, що 16 вересня Інтер, за який Фраттезі виступає на правах оренди, прийме Мілан. Це буде міланське дербі, якого так чекають в Італії. Інтер успішно розпочав новий сезон – максимальні 9 балів у 3-х турах. Стільки ж у "россонері", які йдуть другими у турнірній таблиці.

Відзначимо, що контракт Фраттезі належить Сассуоло (до кінця червня 2026 року). Його оренда з Інтером розрахована до кінця поточного сезону-2023/2024.

Давіде виступає за "нерадзуррі" із початку липня 2023-го, але вже провів у футболці міланського гранда 3 матчі.

До слова. Матч проти України став першим для Фраттезі у відборі до Євро-2024. Загалом 23-річний півзахисник провів у футболці національної команди 7 поєдинків (3 голи і 1 асист).