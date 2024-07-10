"Не купил бы даже за один миллион": экс-игрок Челси разнес Мудрика за его игру
Источник:Daily Mail
Бывший защитник Челси и сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал Михаила Мудрика. Экс-футболист считает, что украинцу не место среди "пенсионеров".
В 2023 году Михаил Мудрик перешел в Челси за рекордную для Украины сумму денег. Однако его игра за английский клуб не отличается стабильностью и результативностью.
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Лебеф жестко раскритиковал Мудрика
Экс-игрок Челси считает украинца "сырым" и хочет, чтобы он продолжал играть в Челси.
Мудрик больше не имеет никакой ценности – это безнадежный случай, и Челси не заработает на нем денег. Он очень сырой и не становится лучшим под руководством многих тренеров – нет никакого прогресса. Кто захочет купить Мудрика? Я бы не купил его даже за 10 миллионов фунтов на это время. На самом деле я бы не купил его даже за 1 миллион. Зачем тратить деньги на игрока, который вообще не продуктивен?
– заявил Лебеф.
Также он добавил, что понимает сложности для Мудрика из-за войны в Украине. Однако, из того, что он видит, то Челси подписал неудачника и должен его заменить.
"Меня купили за 2 миллиона фунтов в 1996 году, и я думал, что это много! Мудрика купили за 70 миллионов фунтов или что-то в этом роде – это безумие!", – отметил Франк Лебеф.Справка. В сезоне-2023/2024 Михаил Мудрик отметился за Челси лишь 7 забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Напомним, что Челси не отпустило полузащитника на Олимпиаду-2024, чтобы усилить олимпийскую сборную Украины Руслана Ротаня.