"Не купил бы даже за один миллион": экс-игрок Челси разнес Мудрика за его игру

Бывший защитник Челси и сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал Михаила Мудрика. Экс-футболист считает, что украинцу не место среди "пенсионеров".

В 2023 году Михаил Мудрик перешел в Челси за рекордную для Украины сумму денег. Однако его игра за английский клуб не отличается стабильностью и результативностью.

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Лебеф жестко раскритиковал Мудрика

Экс-игрок Челси считает украинца "сырым" и хочет, чтобы он продолжал играть в Челси.

Мудрик больше не имеет никакой ценности – это безнадежный случай, и Челси не заработает на нем денег. Он очень сырой и не становится лучшим под руководством многих тренеров – нет никакого прогресса. Кто захочет купить Мудрика? Я бы не купил его даже за 10 миллионов фунтов на это время. На самом деле я бы не купил его даже за 1 миллион. Зачем тратить деньги на игрока, который вообще не продуктивен?

– заявил Лебеф.

Также он добавил, что понимает сложности для Мудрика из-за войны в Украине. Однако, из того, что он видит, то Челси подписал неудачника и должен его заменить.

"Меня купили за 2 миллиона фунтов в 1996 году, и я думал, что это много! Мудрика купили за 70 миллионов фунтов или что-то в этом роде – это безумие!", – отметил Франк Лебеф.

В сезоне-2023/2024 Михаил Мудрик отметился за Челси лишь 7 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Напомним, что Челси не отпустило полузащитника на Олимпиаду-2024, чтобы усилить олимпийскую сборную Украины Руслана Ротаня.