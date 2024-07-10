Официальный сайт Жироны объявил о начале предсезонной подготовки. Впереди "бело-красных" ждет исторический дебют в Лиге чемпионов.

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Украинцы отсутствуют на сборе Жироны

Среди вызванных на сбор футболистов отсутствуют Артем Довбык и Виктор Цыганков. Они пропустят начало сборов Жироны.

Главный тренер бронзового призера Ла Лиги Мичел Санчес дал дополнительный отдых участникам Евро-2024. Кроме украинцев отсутствует также Дейли Блинд, который вместе со сборной Нидерландов вышел в полуфинал ЧЕ, а также чех Ладислав Крейчи.

Кроме того, Абель Руис и Мигель Гутьеррес готовятся со сборной Испании к Олимпийскому футбольному турниру. А вот венесуэлец Анхель Эрреса в составе своей сборной играл на Копа Америка.

К слову. Жирона начнет сезон матчем в Ла Лиге против Бетиса. Поединок состоится 15 августа.

Во время тренировочных сборов Жирона сыграет семь спаррингов. Среди соперников есть известные команды: Наполи, Тулуза, Борнмут, Ньюкасл. Первый товарищеский матч Жирона запланировала на 17 июля. В этот день подопечные Мичела будут противостоять представителю четвертого испанского дивизиона Олоту.