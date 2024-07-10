У 2023 році Михайло Мудрик перейшов у Челсі за рекордну для України суму грошей. Однак його гра за англійський клуб не відзначається стабільністю та результативністю.

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Лебеф жорстко розкритикував Мудрика

Ексгравець Челсі вважає українця "сирим" і хоче, щоб він продовжував грати в Челсі.

Мудрик більше не має жодної цінності – це безнадійний випадок, і Челсі не заробить на ньому грошей. Він дуже сирий і не стає кращим під керівництвом багатьох тренерів – немає ніякого прогресу. Хто захоче купити Мудрика? Я б не купив його навіть за 10 мільйонів фунтів на цей час. Насправді я б не купив його навіть за 1 мільйон. Навіщо витрачати гроші на гравця, який взагалі не продуктивний?

– заявив Лебеф.

Також він додав, що розуміє складнощі для Мудрика через війну в Україні. Однак, з того, що він бачить, то Челсі підписав невдаху і має його замінити.

"Мене купили за 2 мільйони фунтів у 1996 році, і я думав, що це багато! Мудрика купили за 70 мільйонів фунтів або щось у цьому роді – це безумство!", – зазначив Франк Лебеф.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Михайло Мудрик відзначився за Челсі лише 7 забитими м'ячами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що Челсі не відпустило півзахисника на Олімпіаду-2024, щоб підсилити олімпійську збірну України Руслана Ротаня.