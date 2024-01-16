Французского теннисиста дисквалифицировали на 10 лет: в чем его подозревают

Французский теннисист Лени Митьяна получил немалую дисквалификацию. Его также оштрафовали на 20 000 долларов США.

Международное агентство по борьбе за честность в теннисе (ITIA) объявило о десятилетнем отстранении французского теннисиста Лени Митьяна от соревнований и штрафе в размере 20 тысяч долларов. Это решение явилось следствием его 11 нарушений Антикоррупционной теннисной программы (TACP) и связано с большим уголовным делом о договорных матчах в Бельгии.

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Еще одна жертва Саркисяна

Сотрудничество ITIA с бельгийскими властями привело к заключению лидера этого синдиката Григория Саркисяна.

29-летний Митьяна, бывший 458-й ракетка мира, отрицал свою причастность к договорным матчам в 2017 и 2018 годах во время слушаний в ноябре прошлого года.

Однако, антикоррупционный суд, учитывая все факты и доказательства, признал теннисиста виновным в содействии паре на теннисных матчах, манипулировании результатами игр и неинформировании о коррупционных схемах.

Что известно об уголовном деле

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило о санкциях против пяти теннисистов за нарушение антикоррупционной программы (TACP), связанных с уголовным делом о договорных матчах в Бельгии. Лидер синдиката Григорий Саркисян получил пятилетнее заключение.

Альберто Рохас Мальдонадо из Мексики, с обнаруженными 92 нарушениями TACP, был пожизненно отстранен и оштрафован на 250 тысяч долларов. Гватемалец Кристофер Диас Фигероа, ранее дисквалифицированный на три года, теперь также пожизненно отстранен и оштрафован на 75 тысяч долларов за 13 новых нарушений TACP.

Мексиканцы Хосе Антонио Родригес и Антонио Руис Росалес получили дисквалификации на 12 и 10 лет соответственно со штрафами в размере 25 001 и 30 000 долларов. Орландо Алькантара Рангель из Мексики был отстранен на два года со штрафом в 10 000 долларов.

Все эти игроки запрещены принимать участие в теннисных турнирах, тренировать или посещать теннисные мероприятия.

Отстранение Митьяна продлится до 21 декабря 2033 года, начиная с 22 декабря 2023 года.