Разбил лоб до крови: французский теннисист побил себя ракеткой во время матча – забавное видео

В Австралии проходит командный турнир United Cup. Известны все команды, вышедшие в 1/4 финала турнира.

Французский теннисист Адриан Маннарино победил итальянца Лоренцо Сонего в рамках United Cup. Во время этого матча он отметился странным поступком, пишет 24 Канал.

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Забавный эпизод турнира

Во время игры он несколько раз ударил себя ракеткой. В результате таких действий он разбил себе лоб. Этот момент попал на видео.

Как француз избил сам себя во время матча: смотрите видео

Неудачное начало сезона для украинок

Напомним, что в Австралии начался новый теннисный сезон-2024. На турнир категории WTA500 попали и украинские спортсменки.

Однако не всем представительницам Украины повезло в новом сезоне. В первом круге свой путь завершила Даяна Ястремская, проигравшая Дарии Севилл из Австралии.

А во втором раунде с турниром простились Марта Костюк и Ангелина Калинина. Киевлянка уступила представительнице России Дарье Касаткиной. А Калинина потерпела поражение от третьей ракетки Франции Клары Бюрель.

Также в параллельном турнире в Окленде свой путь завершила Леся Цуренко. На турнире в Новой Зеландии остается Элина Свитолина, которая во втором раунде будет противостоять британке Эмми Радукану.

Французская сборная обыграла Италию со счетом 3:0 и пробилась в плей-офф. В четверг, 4 января представители Франции сыграют с командой Норвегии.