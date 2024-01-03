Французский теннисист Адриан Маннарино победил итальянца Лоренцо Сонего в рамках United Cup. Во время этого матча он отметился странным поступком, пишет 24 Канал.

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Забавный эпизод турнира

Во время игры он несколько раз ударил себя ракеткой. В результате таких действий он разбил себе лоб. Этот момент попал на видео.

Как француз избил сам себя во время матча: смотрите видео

Любопытно. Французская сборная обыграла Италию со счетом 3:0 и пробилась в плей-офф. В четверг, 4 января представители Франции сыграют с командой Норвегии.

Неудачное начало сезона для украинок