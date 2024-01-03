Французький тенісист Адріан Маннаріно переміг італійця Лоренцо Сонего в рамках United Cup. Під час цього матчу він відзначився дивним вчинком, пише 24 Канал.

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Кумедний епізод турніру

Під час гри він декілька разів вдарив себе ракеткою. Внаслідок таких дій він розбив собі лоба. Цей момент потрапив на відео.

Як француз побив сам себе під час матчу: дивіться відео

Цікаво. Французька збірна обіграла Італію з рахунком 3:0 і пробилася в плей-оф. У четвер, 4 січня, представники Франції зіграють із командою Норвегії.

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