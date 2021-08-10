Марафонцам пришлось бежать во время жары и значительной влажности воздуха. И не все смогли выдержать такие условия и преодолеть весь путь. В общем из 106 спортсменов до финиша добралось лишь 76. 30 участников сошли с дистанции, среди них и трое украинцев Богдан-Иван Городиский, Николай Нижник и Александр Ситковский.

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Победу одержал кениец Элиуд Кипчоге. Но после финиша больше всего обсуждали не его, а поступок француза Мурада Амдуни.

Во время забега для спортсменов выставили столики, на которых были бутылки с водой. Поэтому марафонцы могли взять бутылку и продолжить бег. Когда же к столику подбежал Амдуни, он сбросил все бутылки, которые стояли в ряду, лишив воды своих соперников, которые были позади.

Смотрите видео, как Мурад Амдуни сбивает бутылки со стола во время марафона

Француза жестко раскритиковали за такой поступок. В комментариях его назвали таким, что не соответствует достоинству олимпийца.

Амдуни же объяснил это случайным совпадением. По его словам, все бутылки держали в воде раньше. Поэтому когда он пытался взять бутылку, она просто выскользнула у него из рук, а другие он не сумел схватить.