Марафонцям довелося бігти під час спеки та значної вологості повітря. І не всі змогли витримати такі умови та подолати весь шлях. Загалом зі 106 спортсменів до фінішу дісталося лише 76. 30 учасників зійшли з дистанції, серед них і троє українців Богдан-Іван Городиський, Микола Ніжник та Олександр Сітковський.

Варте уваги Україна виграла для інших країн більше "золота", ніж для себе: яких талантів ми втратили

Перемогу здобув кенієць Еліуд Кіпчоге. Але після фінішу найбільше обговорювали не його, а вчинок француза Мурад Амдуні.

Під час забігу для спортсменів виставили столики, на яких були пляшки з водою. Відтак марафонці могли взяти пляшку і продовжити біг. Коли ж до столика підбіг Амдуні, він скинув всі пляшки, які столи в ряду, позбавивши води своїх суперників, які були позаду.

Дивіться відео, як Мурад Амдуні збиває пляшки зі столу під час марафону

Француз був жорстко розкритикований за такий вчинок. В коментарях його назвали таким, що не відповідає гідності олімпійця.

Амдуні ж пояснив це випадковим збігом. За його словами, усі пляшки тримали у воді перед тим. Тож коли він намагався взяти пляшку, вона просто вислизнула в нього з рук, а інші він не зумів схопити.