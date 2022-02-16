Французский клуб выгнал Жерсона Родригеса: контракт футболиста принадлежит Динамо

Одиозный футболист Динамо Жерсон Родригес покидает французский клуб Труа. Представитель Лиги 1 решил расторгнуть соглашение с футболистом сборной Люксембурга.

Игрок Динамо попал в скандал

Труа 16-го февраля сообщил, что Жерсон Родригес уволен из клуба. Сообщается, что это сделано в качестве меры предосторожности.

Это интересно Динамо может отказаться от НСК "Олимпийский": киевляне вернутся на родной стадион

Подробнее о ситуации сообщат позже.

26-летнего Жерсона исключили из заявки команды на матчи в декабре 2021 года. Но после того, как команду возглавил новый главный тренер, Родригес сыграл в трех матчах в январе.

. В сезоне-2021/2022 футболист провел в составе Труа 12 матчей в Лиге 1. На его счету два результативных действия – гол и ассист.

Жерсон Родригес покинул Динамо летом 2021 года, перейдя в Труа на правах аренды. По информации СМИ, киевляне должны были получить за аренду 1 миллион евро.

Сообщалось, что Труа якобы обязан выкупить Родригеса у Динамо за 4 миллиона евро.

Динамо приобрело Родригеса в 2019 году и подписало контракт с игроком на 5 лет. В Динамо Жерсон выиграл чемпионат Украины, Кубок Украины и Суперкубок.