Французский клуб выгнал Жерсона Родригеса: контракт футболиста принадлежит Динамо
Источник:пресс-служба Труа
Одиозный футболист Динамо Жерсон Родригес покидает французский клуб Труа. Представитель Лиги 1 решил расторгнуть соглашение с футболистом сборной Люксембурга.
Игрок Динамо попал в скандал
Труа 16-го февраля сообщил, что Жерсон Родригес уволен из клуба. Сообщается, что это сделано в качестве меры предосторожности.
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Подробнее о ситуации сообщат позже.
26-летнего Жерсона исключили из заявки команды на матчи в декабре 2021 года. Но после того, как команду возглавил новый главный тренер, Родригес сыграл в трех матчах в январе.К вниманию. В сезоне-2021/2022 футболист провел в составе Труа 12 матчей в Лиге 1. На его счету два результативных действия – гол и ассист.
Жерсон Родригес покинул Динамо летом 2021 года, перейдя в Труа на правах аренды. По информации СМИ, киевляне должны были получить за аренду 1 миллион евро.
Сообщалось, что Труа якобы обязан выкупить Родригеса у Динамо за 4 миллиона евро.
Динамо приобрело Родригеса в 2019 году и подписало контракт с игроком на 5 лет. В Динамо Жерсон выиграл чемпионат Украины, Кубок Украины и Суперкубок.