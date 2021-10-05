Французский клуб потерпел поражение в Кубке страны, приехав на матч не в тот город

Клуб из четвертого французского дивизиона Тарб 4 октября должен был сыграть на выезде против клуба Вабр-ЛьАббеи (Vabres-L'Abbaye). Гости были фаворитами, однако получили техническое поражение 0:3.

Все начиналось хорошо: команда выехала на матч даже не на микроавтобусе, на котором обычно передвигается. Президент клуба арендовал большой комфортабельный автобус для команды.

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Происшествие с приключением

Сначала водитель правильно настроил GPS-навигатор на пункт назначения Vabres-L'Abbaye. Однако, по сообщениям местных СМИ, тренер клуба сказал, что знает короткий путь в Вабр и ввел как пункт назначения городок Vabre (тоже читается как Вабр, единственная разница в написании – немые es). Есть одно но: между городами полтора часа езды и расстояние в более чем 80 километров.

Когда в автобусе это осознали, решили все же поехать в нужный Вабр. Но и здесь без приключений не обошлось. Сначала они наткнулись на велосипедную гонку, которая их задержала. Потом – на припаркованные машины, которые мешали им проехать. Их передвигали вручную с помощью местных жителей.

А уже в самом Вабре на пути оказался мост, который был слишком узким для большого комфортабельного автобуса. Игрокам пришлось переодеться прямо в нем и пробежать километр до места проведения матча. Они прибыли туда в 18:45 по местному времени, когда по расписанию уже должен был закончиться первый тайм.

По регламенту же допускается не более, чем 15-минутное опоздание. Таким образом, Тарб получил техническое поражение за неявку на матч.