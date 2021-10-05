Все починалося добре: команда виїхала на матч навіть не на мікроавтобусі, на якому зазвичай пересувається. Президент клубу орендував великий комфортабельний автобус для команди.

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Пригода за пригодою

Спочатку водій правильно налаштував GPS-навігатор на пункт призначення Vabres-L'Abbaye. Однак, за повідомленнями місцевих ЗМІ, тренер клубу сказав, що знає коротший шлях до Вабра і ввів як пункт призначення містечко Vabre (теж читається як Вабр, єдина різниця в написанні – німі es). Є одне але: між містечками півтори години їзди і відстань більш ніж в 80 кілометрів.

Коли в автобусі це усвідомили, вирішили все ж поїхати у потрібний Вабр. Але і тут без пригод не обійшлося. Спочатку вони наткнулися на велосипедну гонку, яка їх затримала. Потім – на припарковані машини, які заважали їм проїхати. Їх пересували вручну за допомогою місцевих жителів.

А вже в самому Вабрі на шляху виявився міст, який був занадто вузький для великого комфортабельного автобуса. Гравцям довелося переодягтися прямо в ньому і пробігти кілометр до місця проведення матчу. Вони прибули туди в 18:45 за місцевим часом, коли за розкладом уже мав закінчитися перший тайм.

За регламентом ж допускається не більше, ніж 15-хвилинне запізнення. Таким чином, Тарб отримав технічну поразку за неявку на матч.