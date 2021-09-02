Французский футболист за зверский поступок пропустит матч с Украиной: видео
Источник:24 канал
Сборная Франции потерпела кадровые потери перед противостоянием с Украиной в Киеве. Команды встретятся в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.
Франция потеряла защитника
Матч против сборной Украины пропустит французский защитник Жюль Кунде. 22-летний защитник получил дисквалификацию.
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Кунде получил прямое удаление в матче отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).
Французский игрок получил прямую красную карточку на 51 минуте встречи с боснийцами. Жюль в зверском подкате постелился против защитника Сеада Колашинаца.
Видео фола Кунде
Добавим, что матч против сборной Украины пропустят еще два французских футболиста. В частности, в Киев не приедут полузащитники Челси и Баварии Н'Голо Канте и Корентен Толиссо соответственно.
Кроме того, поединок рискует пропустить Килиан Мбаппе. Звезда ПСЖ не смог доиграть матч с Боснией и Герцеговиной.
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Ситуация в группе Украина
- Франция и Украина сыграли по 4 матча в группе D. Французы лидируют, набрав 8 очков. У Украины 4 балла, ведь все матчи сыграла вничью.
- Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан набрали по 2 очка, однако сыграли меньше матчей. У финнов 2 игры, а у боснийцев и казахстанцев – по 3.
- Украина примет Францию в Киеве уже 4 сентября. Поединок на НСК "Олимпийский" начнется в 21:45.