У Канте повреждение левой лодыжки. Поэтому он не успевает восстановиться к матчу против Украины. Кроме того, игрок пропустит и матчи против Боснии и Герцеговины 1 сентября, а также против Финляндии 7 сентября.

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Уже в четверг, 2 сентября, Канте отправится залечивать травму в лондонский Челси.

Вместо Канте в сборную Франции вызвали полузащитника Адриена Рабьо из Ювентуса. Однако он успеет прибыть в расположение команды лишь 2 сентября.

Стоит напомнить, что в первом матче между сборной Франции и Украины была зафиксирована ничья 1:1. Однако после этого французы выиграли два матча. Украинцы же сыграли вничью дважды и пока занимают второе место в турнирной таблице.