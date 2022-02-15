Невероятный успех француза

Финишером у французской команды был как раз Фийон Майе, который уже успел получить 4 награды на Играх-2022, сообщает 24 канал.

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"Серебро" в эстафете было для него пятой олимпийской медалью. Интересно, что завоевать 5 наград на одной Олимпиаде не удавалось ни одному биатлонисту.

В последний раз пять медалей на зимних Олимпийских играх среди мужчин выигрывал американский конькобежец Эрик Хайден, это было в 1980 году в Лейк-Плэсиде.

Среди женщин в последний раз это делала норвежская лыжница Марит Бьерген – на Играх в Пхенчхане.

Французского биатлониста ожидает еще одна гонка – масс-старт. Если он получит награду в последней статье, то установит рекорд по количеству выигранных медалей на одной зимней Олимпиаде. Поскольку ни одному спортсмену не удавалось получить 6 наград на одной зимней Олимпиаде.

Также "серебряная" медаль сборной Франции является первой олимпийской наградой в мужской эстафете с 2006 года. В Турине французы были третьими.

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