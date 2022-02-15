Неймовірний успіх француза
Фінішером у французької команди був як раз Фійон Майє, який вже встиг здобути 4 нагороди на Іграх-2022, повідомляє 24 канал.
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"Срібло" в естафеті було для нього п'ятою олімпійською медаллю. Цікаво, що завоювати 5 нагород на одній Олімпіаді не вдавалося жодному біатлоністові.
Востаннє п'ять медалей на зимових Олімпійських іграх серед чоловіків вигравав американський ковзаняр Ерік Гайден, це було у 1980 році в Лейк-Плесіді.
Серед жінок востаннє це робила норвезька лижниця Маріт Б'єрґен: на Іграх у Пхьончхані.
На французького біатлоніста очікує ще одна гонка – мас-старт. Якщо він здобуде нагороду в останньому статті, то встановить рекорд за кількістю виграних медалей на одній зимовій Олімпіаді. Оскільки жодному спортсменові не вдавалося здобути 6 нагород на одній зимовій Олімпіаді.
Також "срібна" медаль збірної Франції є першою олімпійською нагородою у чоловічій естафеті з 2006 року. В Турині французи були третіми.
Кантен Фійон Майє: що відомо про спортсмена
- Французький біатлоніст очолює рейтинг Кубку світу. Він найближчого суперника він відірвався на 135 залікових балів.
- Фійон Майє є третім французьким спортсменом в історії що зимових, що літніх Ігор, який здобував на одній Олімпіаді п'ять медалей.
- До нього це вдавалося лучнику Жульєну Брюле (1920) та фехтувальнику Роже Дюкре (1924).