Неймовірний успіх француза

Фінішером у французької команди був як раз Фійон Майє, який вже встиг здобути 4 нагороди на Іграх-2022, повідомляє 24 канал.

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"Срібло" в естафеті було для нього п'ятою олімпійською медаллю. Цікаво, що завоювати 5 нагород на одній Олімпіаді не вдавалося жодному біатлоністові.

Востаннє п'ять медалей на зимових Олімпійських іграх серед чоловіків вигравав американський ковзаняр Ерік Гайден, це було у 1980 році в Лейк-Плесіді.

Серед жінок востаннє це робила норвезька лижниця Маріт Б'єрґен: на Іграх у Пхьончхані.

На французького біатлоніста очікує ще одна гонка – мас-старт. Якщо він здобуде нагороду в останньому статті, то встановить рекорд за кількістю виграних медалей на одній зимовій Олімпіаді. Оскільки жодному спортсменові не вдавалося здобути 6 нагород на одній зимовій Олімпіаді.

Також "срібна" медаль збірної Франції є першою олімпійською нагородою у чоловічій естафеті з 2006 року. В Турині французи були третіми.

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