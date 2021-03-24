Сборная Украины по футболу 24 марта матчем против Франции начинает отбор на чемпионат мира-2022 в Катаре. Текстовую онлайн-трансляцию игры отбора на ЧМ-2022 проведет Спорт 24.

Пути действующих чемпионов мира французов и Украины пересекались неоднократно. Предыдущая встреча состоялась осенью 2020 года. Команды встретились во Франции в товарищеском поединке. Обескровленная ​​из-за кадровых потерь команда Андрея Шевченко была бита 7:1.

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Жеребьевка отбора на ЧМ-2022 свела Францию ​​и Украину в группе D и дала подопечным Шевченко шанс взять реванш. Также в группу попали Босния и Герцеговина, Казахстан и Финляндия.

Именно матчем с Францией на выезде наша сборная начнет не только отборочный цикл, но и 2021 год.

Перед матчем украинская сборная снова столкнулась с тяжелыми потерями. Вне игры оказались:

Виктор Цыганков

Артем Беседин

Тарас Степаненко

Андрей Ярмоленко

Поединок Франция – Украина на "Стад де Франс" в Сен-Дени начнется в 21:45.

Франция – Украина: текстовая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022



Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Иллюстрация 24 канала