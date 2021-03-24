Франция – Украина: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Сборная Украины по футболу 24 марта матчем против Франции начинает отбор на чемпионат мира-2022 в Катаре. Текстовую онлайн-трансляцию игры отбора на ЧМ-2022 проведет Спорт 24.
Источник:24 канал
Пути действующих чемпионов мира французов и Украины пересекались неоднократно. Предыдущая встреча состоялась осенью 2020 года. Команды встретились во Франции в товарищеском поединке. Обескровленная из-за кадровых потерь команда Андрея Шевченко была бита 7:1.
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Жеребьевка отбора на ЧМ-2022 свела Францию и Украину в группе D и дала подопечным Шевченко шанс взять реванш. Также в группу попали Босния и Герцеговина, Казахстан и Финляндия.
Именно матчем с Францией на выезде наша сборная начнет не только отборочный цикл, но и 2021 год.
Перед матчем украинская сборная снова столкнулась с тяжелыми потерями. Вне игры оказались:
- Виктор Цыганков
- Артем Беседин
- Тарас Степаненко
- Андрей Ярмоленко
Франция – Украина: текстовая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Иллюстрация 24 канала
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