В среду, 24 марта, сборная Украины сыграет первый матч отбора на ЧМ-2022 против Франции. Болельщики этот матч могут посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Матч между сборными Франции и Украины состоится на "Стад де Франс". И начнется в 21:45 по киевскому времени.

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В Украине матч покажут два телеканала. Речь идет о ТРК "Украина" и "Футбол 1". Прямая трансляция на обоих каналах начнется в 21:35.

Смотреть онлайн матч Франция – Украина можно на нескольких платформах вполне легально. Трансляцию матчей национальной сборной Украины проводит Oll.tv Каналы "Футбол 1/2/3" также доступны для абонентов "Воли". Их можно смотреть и в приложениях от мобильных операторов "Киевстар" и Lifecell.

Доступной должна быть трансляция матча Франция – Украина и для подписчиков Megogo. Этот матч можно будет смотреть во время просмотра ТРК "Украина".