Лидер Франции может не сыграть против Туниса: его участие в Мундиале под вопросом

В среду, 30 ноября, сборная Франции сыграет роты Туниса в третьем туре группового раунда ЧМ-2022. Поединок может упустить один из лидеров французской команды.

23-летний нападающий Килиан Мбаппе испытывает проблемы с голеностопом. Тренерский штаб во главе с Дидье Дешамом только в день матча решит судьбу форварда в поединке против Туниса.

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Уже и так пробились в плей-офф

На предматчевой тренировке футболист ПСЖ был с повязкой на левой ноге, которая удерживала его голеностоп в стабильном положении и уменьшала нагрузку на сустав.

Поэтому неизвестно, поможет ли сборной Франции в следующем матче звездный игрок атаки.

Франция сыграет против Туниса 30 ноября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00.

Напомним, что французы досрочно пробились в плей-офф чемпионата мира-2022. За два тура действующий чемпион мира набрал максимальные 6 очков. Ближайший конкурент Австралия уступает трем баллам.

У Дании и Туниса по одному пункту.

Поэтому не исключено, что тренерский штаб даст отдых Мбаппе и побережет его на плей-офф Мундиаля в Катаре.

Килиан за два матча ЧМ-2022 забил два гола и один ассист. Мбаппе является одним из лидеров бомбардирской гонки.