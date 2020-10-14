14 октября Хорватия и Франция сыграли матч Лиги наций. После финала чемпионата мира 2018 года – это уже вторая очная встреча команд.

Хорватия – Франция 1:2

Голы: Влашич, 65 – Гризманн, 8, Мбаппе, 79

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На старте встречи Гризманн оформил быстрый мяч. Вида оформил отскок на ногу сопернику в правый фланг штрафной, перехватив до этого навес Мэнди. Антуан пробил на силу в дальний верхний угол.

Видео гола Гризманна

На 14-й минуте Мбаппе простил Хорватию, сделав безумный промах мимо пустых ворот. С левого угла вратарской ему выкатывал мяч Мартиал.

К середине первого тайма подопечные Златко Далича могли сравнять счет. Прострел с левого фланга от Перишича во вратарской в касание замкнул Пашалич, но Варан принял этот удар на себя, а затем и Льорис парировал мгновенное добивание. После чего Гризманн сыграл на подборе в своих владениях.

Хорватия – Франция лучшие моменты первого тайма

После перерыва Перишич простреливал с левого фланга штрафной на дальнюю штангу, но никого во вратарской с хорватов не было.

На 65-й минуте Хорватии удалось восстановить паритет во встрече. Модрич сохранил мяч в правом фланге атаки, после чего отдал от лицевой на Брекало, тот продолжил ближе к центру на Влашича, который внешней стороной стопы пробил точно в дальний угол. 1:1.

Видео гола Влашича

Французов такой счет не устраивал. Динь с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной, где совершенно одинокий Мбаппе в касание пробил по воротам в падении – 1:2.

Видео гола Мбаппе