Франція втретє поспіль перемогла Хорватію з голом Грізманна: відео
14 жовтня Хорватія та Франція зіграли матч Ліги націй. Після фіналу чемпіонату світу 2018 року – це вже друга очна зустріч команд.
Хорватія – Франція 1:2
Голи: Влашич, 65 – Грізманн, 8, Мбаппе, 79
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На старті зустрічі Грізманн оформив швидкий м'яч. Віда оформив відскік на ногу супернику в правий фланг штрафної, перехопивши до цього навіс Менді. Антуан пробив на силу в дальній верхній кут.
Відео голу Грізманна
На 14-й хвилині Мбаппе пробачив Хорватію, зробивши шалений промах повз порожні ворота. З лівого кута воротарського йому викочував м'яч Мартіаль.
До середину першого тайму підопічні Златко Даліча могли зрівняти рахунок. Простріл з лівого флангу від Перішіча у воротарському в дотик замкнув Пашаліч, але Варан прийняв цей удар на себе, а потім і Льоріс парирував миттєве добивання. Після чого Грізманн зіграв на підборі в своїх володіннях.
Хорватія – Франція найкращі моменти першого тайму
Після перерви Перішич прострілював з лівого флангу штрафний на дальню штангу, але нікого у воротарському з хорватів не було.
На 65-й хвилині Хорватії вдалося відновити паритет у зустрічі. Модріч зберіг м'яч в правому фланзі атаки, після чого віддав від лицьової на Брекало, той продовжив ближче до центру на Влашича, який зовнішньою стороною стопи пробив точно в дальній кут. 1:1.
Відео голу Влашича
Французів такий рахунок не влаштовував. Дінь з лівого флангу виконав подачу в центр штрафного, де абсолютно самотній Мбаппе в дотик пробив по воротах в падінні – 1:2.
Відео голу Мбаппе
- Таким чином, Франція здобула 3 очки та тепер ділить 1 сходинку з Португалією (10 очок), яка у паралельному матчі розгромила Швецію. Хорватія з трьом балами посідає 3 сходинку.