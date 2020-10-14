14 жовтня Хорватія та Франція зіграли матч Ліги націй. Після фіналу чемпіонату світу 2018 року – це вже друга очна зустріч команд.

Хорватія – Франція 1:2

Голи: Влашич, 65 – Грізманн, 8, Мбаппе, 79

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На старті зустрічі Грізманн оформив швидкий м'яч. Віда оформив відскік на ногу супернику в правий фланг штрафної, перехопивши до цього навіс Менді. Антуан пробив на силу в дальній верхній кут.

Відео голу Грізманна

На 14-й хвилині Мбаппе пробачив Хорватію, зробивши шалений промах повз порожні ворота. З лівого кута воротарського йому викочував м'яч Мартіаль.

До середину першого тайму підопічні Златко Даліча могли зрівняти рахунок. Простріл з лівого флангу від Перішіча у воротарському в дотик замкнув Пашаліч, але Варан прийняв цей удар на себе, а потім і Льоріс парирував миттєве добивання. Після чого Грізманн зіграв на підборі в своїх володіннях.

Хорватія – Франція найкращі моменти першого тайму

Після перерви Перішич прострілював з лівого флангу штрафний на дальню штангу, але нікого у воротарському з хорватів не було.

На 65-й хвилині Хорватії вдалося відновити паритет у зустрічі. Модріч зберіг м'яч в правому фланзі атаки, після чого віддав від лицьової на Брекало, той продовжив ближче до центру на Влашича, який зовнішньою стороною стопи пробив точно в дальній кут. 1:1.

Відео голу Влашича

Французів такий рахунок не влаштовував. Дінь з лівого флангу виконав подачу в центр штрафного, де абсолютно самотній Мбаппе в дотик пробив по воротах в падінні – 1:2.

Відео голу Мбаппе