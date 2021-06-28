Франция – Швейцария: где смотреть матч 1/8 финала Евро-2020
Источник:24 канал
Франция и Швейцария 28 июня сыграют в 1/8 финала Евро-2020. Посмотреть этот матч можно будет и онлайн, а также по телевидению.
Франция – Швейцария: где смотреть матч Евро-2020
Поединок между Францией и Швейцарией состоится 28 июня в Бухаресте на стадионе "Арена Националь". Свисток главного арбитра из Аргентины Фернандо Андрес Рапаллини прозвучит в 22:00.
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В Украине матчи чемпионата Европы-2020 транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Встречу 1/8 финала турнира между командой Дидье Дешама и неуступчивой Швейцарией будут транслировать на всех вышеперечисленных каналах. Начало трансляции в 21:50.
Смотреть онлайн матч Франция – Швейцария можно на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.
Телеканал ТРК "Украина" доступен подписчикам платформы Megogo.
- Эти сборные сыграли между собой 38 матчей. Здесь преимуществом в истории противостояний обладают французы – 16 побед. Лишь на четыре меньше у швейцарцев – 12 побед. Еще 10 матчей завершались мировыми.
- Последний раз национальные команды встречались на одном футбольном поле в 2016 году. Тот поединок завершился с "сухим" счетом 0:0.