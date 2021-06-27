Франция Дешама или неуступчивая Швейцария

Французы с первого места вышли в плей-офф Евро-2020. Команда Дидье Дешама опередила Португалию, Германию и Венгрию. Швейцарцы вышли в 1/8 финала через число четырех лучших сборных, занявших в своих группах третьи места.

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История противостояний

Команды играли между собой 38 раз. Здесь минимальным преимуществом обладают французы – 16 побед. На четыре меньше у Швейцарии – 12 побед. Еще 10 встреч завершались мировыми. Как раз с таким результатом завершился последний поединок между этими сборными.

Сборные последний раз выходили на одно футбольное поле на Евро-2016. Тогда тот матч завершился "сухой" мировой 0:0.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Франция – Швейцария состоится 28 июня в 22:00.

Что прогнозируют букмекеры Favbet

Эксперты отдают предпочтение французам – 1,61. Победа гостей встречи оценена в 6,50. Ничья в этом противостоянии в основное время – 3,95.

Букмекеры склоняются к тому, что команды завершат матч в основное время. Дополнительного скорее всего не будет – 1,08.

С каким счетом завершится матч 1/8 финала? 2:0 в пользу Франции – 5,90. Хотя бы минимальная победа гостей (0:1) – 12,50.

Первыми нули на табло розмочат хозяева противостояния – 1,45. А на то, что первыми в матче забьют швейцарские футболисты можно сделать ставку с коэффициентом 3,50.

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