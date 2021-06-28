Франция – Швейцария: где смотреть матч Евро-2020

Поединок между Францией и Швейцарией состоится 28 июня в Бухаресте на стадионе "Арена Националь". Свисток главного арбитра из Аргентины Фернандо Андрес Рапаллини прозвучит в 22:00.

К теме

В Украине матчи чемпионата Европы-2020 транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Встречу 1/8 финала турнира между командой Дидье Дешама и неуступчивой Швейцарией будут транслировать на всех вышеперечисленных каналах. Начало трансляции в 21:50.

Смотреть онлайн матч Франция – Швейцария можно на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.

Телеканал ТРК "Украина" доступен подписчикам платформы Megogo.