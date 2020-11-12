В среду, 11 ноября, в товарищеском матче сборная Франции на своем поле принимала Финляндию. Хозяева неожиданно уступили менее сильному сопернику.

Франция – Финляндия 0:2

Голы: Форсс, 28, Валакари, 31

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Неожиданный тайм

На 15-й минуте два 100-процентных момента упустили хозяева. Тюрам высоко выпрыгнул во время розыгрыша углового и попытался головой пробить мимо вратаря, но попал в перекладину. Вторая попытка Тюрама тоже стала неудачной. Он замкнул прострельную передачу в штрафной, но мяч, после его удара, пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной.

После тех моментов здорово подействовало правило "не забиваешь ты – забивают тебе". К взятию ворот привела ужасная ошибка. Защитник потерял мяч, его подхватил Форсс и отправил в сетку, изменив счет – 0:1.

Уже через три минуты гости снова шокировали французских футболистов. Валакари получил удачный пас и со среднего расстояния сильно пробил в левую девятку, не оставив голкиперу ни единого шанса – 0:2.

Упущенное преимущество

Сиссоко оказался в идеальной для завершающего удара позиции. Но мяч после его неудачного выстрела, полетел на трибуны.

На точный навес на границе штрафной площади откликнулся Н'Зонзи. Он выпрыгнул выше защитников и нанес сильный удар головой, после которого мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной ворот.

Через несколько минут Канте отчаянно пытался забить, но его удар оказался неточным – мяч пролетел далеко от штанги.

На передачу поперек штрафной откликнулся открытый Марсьяль и попытался отправить мяч под перекладину, но тот просвистел над воротами.

На 90-й минуте было очень горячо у ворот Финляндии. Нападающий Франции Гризманн получил поперечную передачу в штрафной и нашел свободную зону для удара. Его попытка оказалась не особо меткой – мяч полетел в сторону от ворот.

В итоге матч завершился с неожиданным счетом 0:2 в пользу гостей.