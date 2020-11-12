У середу, 11 листопада, у товариському матчі збірна Франції на власному полі приймала Фінляндію. Господарі несподівано поступились менш сильному супернику.

Франція – Фінляндія 0:2

Голи: Форсс, 28, Валакарі, 31

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Несподіваний тайм

На 15-й хвилині два 100-відсоткові моменти змарнували господарі. Тюрам високо вистрибнув під час розіграшу кутового і спробував головою пробити повз воротаря, але влучив у поперечину. Друга спроба Тюрама стала невдалою. Він замкнув прострільну передачу в штрафному майданчику, але м'яч, після його удару, пролетів у лічених сантиметрах над поперечиною.

Після тих моментів чудово подіяло правило "Не забиваєш ти – забивають тобі". До взяття воріт призвела жахлива помилка. Захисник втратив м'яч, його підхопив Форсс та відправив у сітку, змінивши рахунок – 0:1.

Вже за три хвилини гості знову шокували французьких футболістів. Валакарі отримав вдалий пас і з середньої відстані сильно пробив у ліву дев'ятку, не залишивши голкіперу жодного шансу – 0:2.

Змарнована перевага

Сіссоко опинився в ідеальній для завершального удару позиції. Але м'яч після його невдалого пострілу, полетів на трибуни.

На точний навіс на межі штрафного майданчика відгукнувся Н'Зонзі. Він вистрибнув вище за оборонців і завдав сильного удару головою, після якого м'яч пролетів у лічених сантиметрах над поперечиною воріт.

За декілька хвилин Канте відчайдушно намагався забити, але його удар виявився невлучним – м’яч пролетів далеко від стійки.

На передачу впоперек штрафного майданчика відгукнувся відкритий Марсьяль і спробував відправити м'яч під поперечину, але той просвистів над воротами.

На 90-й хвилині було дуже гаряче біля воріт Фінляндії. Нападник Франції Грізманн отримав поперечну передачу в штрафному майданчику і знайшов вільну зону для удару. Його спроба виявилась невлучною – м'яч полетів убік від воріт.

У підсумку матч завершився із несподіваним рахунком 0:2 на користь гостей.