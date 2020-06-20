Во Франции болельщикам разрешили посещать футбольные матчи с 11 июля. 20 июня французское правительство сохранило некоторые ограничения, которые может снять уже в августе.

Как сообщает Dailymail, с 11-го июля французское правительство позволило находиться на одном стадионе до 5 тысяч зрителей.

Кстати ПСЖ официально стал чемпионом Франции

Ограничения могут снять перед новым сезоном

Сообщается, что ограничения могут снять, когда начнется новый. Сезон 2020/2021 в Лиге 1 стартует 22 августа.

"Дальнейший осмотр национальной эпидемиологической ситуации будет проведен в середине июля, чтобы решить, возможно ли ослабление во второй половине августа", – сказали в правительстве.

По состоянию на 20 июня во Франции подтверждено 196 083 случая заражения COVID-19, 29 620 человек умерли.

Первые поединки, на которые смогут попасть зрители, будут финальные матчи Кубка Франции и Кубка французской лиги.

В финале Кубка Франции встретятся "Сент-Этьен" и ПСЖ, а в Кубке лиги – "Лион" и ПСЖ.

Франция досрочно завершила сезон

Франция – единственная из топ-5 европейских чемпионатов, которая досрочно завершила сезон. Чемпионом Лиги 1 был назначен ПСЖ.

Пока не сообщается, какой формат турнира будет в новом сезоне. Вероятно, в чемпионате смогут принять участие 22 клуба.

Соответствующую инициативу поддержал один из трансляторов французской элиты. Но совет директоров Профессиональной футбольной лиги отклонил предложение.

Окончательное решение примут 23 июня.

Сейчас футбольные матчи с ограниченным количеством уже проводит Венгрия, а с 19-го июня – Польша.