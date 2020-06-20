У Франції вболівальникам дозволили відвідувати футбольні матчі з 11 липня. 20 червня французький уряд зберіг деякі обмеження, які може зняти вже у серпні.

Як повідомляє Dailymail, з 11-го липня французький уряд дозволив перебувати на одному стадіоні до 5 тисяч глядачів.

До речі ПСЖ офіційно став чемпіоном Франції

Обмеження можуть зняти перед новим сезоном

Повідомляється, що обмеження можуть зняти, коли розпочнеться новий. Сезон 2020/2021 у Лізі 1 стартує 22 серпня.

"Подальший огляд національної епідеміологічної ситуації буде проведено в середині липня, щоб вирішити, чи можливо ослаблення в другій половині серпня", – сказали в уряді.

Станом на 20 червня у Франції підтверджено 196 083 випадки зараження COVID-19, 29 620 осіб померло.

Перші поєдинки, на які зможуть потрапити глядачі, будуть фінальні матчі Кубка Франції і Кубка французької ліги.

У фіналі Кубка Франції зустрінуться "Сент-Етьєн" і ПСЖ, а Кубку ліги – "Ліон" та ПСЖ.

Франція достроково завершила сезон

Франція – єдина з топ-5 європейських чемпіонатів, яка достроково завершила сезон. Чемпіоном Ліги 1 був призначений ПСЖ.

Наразі не повідомляється, який формат турніру буде у новому сезоні. Ймовірно, у чемпіонаті зможуть взяти участь 22 клуби.

Відповідну ініціативу підтримав один з трансляторів французької еліти. Та рада директорів Професійної футбольної ліги відхилила пропозицію.

Остаточне рішення приймуть 23 червня.

Наразі футбольні матчі з обмеженою кількістю вже проводить Угорщина, а з 19-го червня – Польща.