У Канте ушкодження лівої щиколотки. Тож він не встигає відновитися до матчу проти України. Окрім того, гравець пропустить і матчі проти Боснії та Герцеговини 1 вересня, а також проти Фінляндії 7 вересня.

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Вже в четвер, 2 вересня, Канте відправиться заліковувати травму до лондонського Челсі.

Замість Канте до збірної Франції викликали півзахисника Адрієна Рабьо з Ювентуса. Однак він встигне прибути до розташування команди лише 2 вересня.

Варто нагадати, що у першому матчі між збірним Франції та України була зафіксована нічия 1:1. Однак після цього французи виграли два матчі. Українці ж зіграли внічию двічі і поки посідають друге місце в турнірній таблиці.