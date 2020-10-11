Сборные Франции и Португалии сыграют матч Лиги наций. В воскресенье, 11 октября, эту игру можно будет посмотреть онлайн.

Франция этот матч будет проводить после товарищеской игры против сборной Украины. Тогда украинцы потерпели разгромное поражение 7:1, ставшее крупнейшим в истории "сине-желтых".

Как это было: Сборная Украины потерпела рекордное поражение, пропустив семь голов от Франции: видео

Теперь же на этом же стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа состоится матч Франция – Португалия. Начнется игра в воскресенье, 11 октября, в 21:45.

В Украине этот матч покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции на этом канале – за пять минут до начала матча – в 21:40.

Смотреть онлайн матч Франция – Португалия можно на различных платформах:

Однако на каждой из них доступ к официальной трансляции матча платный. За месячную подписку на трансляцию каналов "Футбол 1/2/3" придется заплатить 109 гривен.