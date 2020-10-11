Франція – Португалія: де дивитися онлайн матч Ліги націй
Збірні Франції та Португалії зіграють матч Ліги націй. В неділю, 11 жовтня, цю гру можна буде переглянути онлайн.
Франція цей матч буде проводити після товариської гри проти збірної України. Тоді українці зазнали розгромної поразки 7:1, що стала найбільшою в історії "синьо-жовтих".
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Тепер же на цьому ж стадіоні "Стад де Франс" у передмісті Парижа відбудеться матч Франція – Португалія. Розпочнеться гра в неділю, 11 жовтня, о 21:45.
В Україні цей матч покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції на цьому каналі – за п'ять хвилин до початку матчу о 21:40.
Дивитися онлайн матч Франція – Португалія можна на різноманітних платформах:
Однак на кожній з них доступ до офіційної трансляції матчу платний. За місячну підписку на трансляцію каналів "Футбол 1/2/3" доведеться заплатити 109 гривень.
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