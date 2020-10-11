Збірні Франції та Португалії зіграють матч Ліги націй. В неділю, 11 жовтня, цю гру можна буде переглянути онлайн.

Франція цей матч буде проводити після товариської гри проти збірної України. Тоді українці зазнали розгромної поразки 7:1, що стала найбільшою в історії "синьо-жовтих".

Як це було: Збірна України зазнала рекордної поразки, пропустивши сім голів від Франції: відео

Тепер же на цьому ж стадіоні "Стад де Франс" у передмісті Парижа відбудеться матч Франція – Португалія. Розпочнеться гра в неділю, 11 жовтня, о 21:45.

В Україні цей матч покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції на цьому каналі – за п'ять хвилин до початку матчу о 21:40.

Дивитися онлайн матч Франція – Португалія можна на різноманітних платформах:

Однак на кожній з них доступ до офіційної трансляції матчу платний. За місячну підписку на трансляцію каналів "Футбол 1/2/3" доведеться заплатити 109 гривень.