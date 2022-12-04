Футболист Франции вышел на поле с цепочкой: судьи заметили нарушения только в конце тайма

Франция 4 декабря встречается со сборной Польши в 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу. Один из французских футболистов отметился нарушением вне футбольного поля.

24-летний защитник Барселоны Жюль Кунде вышел на футбольное поле с золотой цепочкой на шее. По футбольным правилам футболисты должны снимать с себя все аксессуары перед выходом на поле.

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Арбитры не увидели нарушителя

Интересно, как арбитры поединка о гавили этот момент из Кунде еще перед стартовым свистком. Цепочка на шее француза может нанести ему серьезную травму во время борьбы с соперником.

Лайнсмен исправил судейскую ошибку только в конце первого тайма, когда Кунде выбрасывал аут. Судья запретил ему вводить мяч в игру, пока тот не снимет с шеи украшение.



Кунде забыл снять золотую цепочку / Скриншот по трансляции

Правда, Кунже пришлось обращаться за помощью к лайнсмену.



Судья помог снять цепочку Кунде / Скриншот по трансляции

Отметим, что первая часть встречи окончилась минимальной победой Франции 1:0. Единственный гол в раздевалку забил Оливье Жиру после филигранной передачи от Килиана Мбаппе.

На ЧМ-2022 Кунде проводит свой третий матч. Жюль пропускал третий матч группового раунда против Туниса, в котором Франция минимально уступила сопернику 1:0.