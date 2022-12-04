24-річний захисник Барселони Жюль Кунде вийшов на футбольне поле із золотим ланцюжком на шиї. За футбольними правила, футболісти повинні знімати з себе усі аксесуари перед виходом на поле.

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Арбітри не побачили порушника

Цікаво, як арбітри поєдинку проґавили цей момент із Кунде ще перед стартовим свистком. Ланцюжок на шиї француза може нанести йому серйозну травму під час боротьби із суперником.

Лайнсмен виправив суддівську помилку лише наприкінці першого тайму, коли Кунде викидував аут. Суддя заборонив йому вводити м'яч у гру, допоки той не зніме з шиї прикрасу.



Кунде забув зняти золотий ланцюжок / Скриншот із трансляції

Щоправда, Кунже довелось звертатись за допомогою до лайнсмена.



Суддя допоміг зняти ланцюжок Кунде / Скриншот із трансляції

Відзначимо, що перша частина зустрічі закінчилась мінімальною перемогою Франції 1:0. Наразі єдиний гол у роздягальню забив Олів'є Жиру після філігранної передачі від Кіліана Мбаппе.

До слова. На ЧС-2022 Кунде проводить свій третій матч. Жюль пропускав третій матч групового раунду проти Тунісу, у якому Франція мінімально поступилась супернику 1:0.