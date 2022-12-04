24-летний защитник Барселоны Жюль Кунде вышел на футбольное поле с золотой цепочкой на шее. По футбольным правилам футболисты должны снимать с себя все аксессуары перед выходом на поле.
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Арбитры не увидели нарушителя
Интересно, как арбитры поединка о гавили этот момент из Кунде еще перед стартовым свистком. Цепочка на шее француза может нанести ему серьезную травму во время борьбы с соперником.
Лайнсмен исправил судейскую ошибку только в конце первого тайма, когда Кунде выбрасывал аут. Судья запретил ему вводить мяч в игру, пока тот не снимет с шеи украшение.
Кунде забыл снять золотую цепочку / Скриншот по трансляции
Правда, Кунже пришлось обращаться за помощью к лайнсмену.
Судья помог снять цепочку Кунде / Скриншот по трансляции
Отметим, что первая часть встречи окончилась минимальной победой Франции 1:0. Единственный гол в раздевалку забил Оливье Жиру после филигранной передачи от Килиана Мбаппе.