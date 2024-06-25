Франция выходит вперед: Мбаппе успешно реализовывает пенальти

Сборные Франции и Польши сыграют на чемпионате Европы 25 июня 2024 года. Команды соревнуются в Группе "D".

Во вторник, 25 июня, на Евро-2024 пройдут четыре матча последнего тура. В одном из них участие примет Франция противостояла сборной Польши, пишет 24 Канал.

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Реализованный пенальти французов

На 55-й минуте Кивиор совершил фол против Дембеле в штрафной площадке и арбитр зафиксировал нарушение правил, назначив пенальти.

Мбаппе реализовал 11-ти метровый удар, пробив под правую стойку ворот.

Отметим, что параллельно также происходит матч Нидерланды – Австрия.