Франция выходит вперед: Мбаппе успешно реализовывает пенальти
25 июня 2024, 20:30Читати новину українською
Сборные Франции и Польши сыграют на чемпионате Европы 25 июня 2024 года. Команды соревнуются в Группе "D".
Во вторник, 25 июня, на Евро-2024 пройдут четыре матча последнего тура. В одном из них участие примет Франция противостояла сборной Польши, пишет 24 Канал.
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Реализованный пенальти французов
На 55-й минуте Кивиор совершил фол против Дембеле в штрафной площадке и арбитр зафиксировал нарушение правил, назначив пенальти.
Мбаппе реализовал 11-ти метровый удар, пробив под правую стойку ворот.
Отметим, что параллельно также происходит матч Нидерланды – Австрия.