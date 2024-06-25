У вівторок, 25 червня, на Євро-2024 пройдуть чотири матчі останнього туру. В одному із них участь візьме Франція протистояла збірній Польщі, пише 24 Канал.

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Реалізований пенальті французів

На 55-й хвилині Ківіор здійснив фол проти Дембеле у штрафному майданчику і арбітр зафіксував порушення правил, призначивши пенальті.

Мбаппе реалізував 11-ти метровий удар, пробивши під праву стійку воріт.

Відзначимо, що паралельно також відбувається матч Нідерланди – Австрія.