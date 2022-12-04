Франция – Польша: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022

В воскресенье, 4 декабря, сборные Франции и Польши в личной встрече будут определять участника четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Следите за главными моментами поединка вместе с нами!

В воскресенье, 4 декабря, на чемпионате мира 2022 года пройдут два поединка первой стадии плей-офф. В первой встрече сойдутся между собой действующий чемпион мира Франция и сборная Польши, пишет 24 канал.

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Подопечные Дидье Дешама разрушили проклятие чемпионов мира, которые в этом столетии только раз одолевали групповой этап. "Ле Бле" уверенно одолели Австралию (4:1), а также вырвали победу над датчанами благодаря дублю Мбаппе (2:1).

Занять первое место не помешало даже поражение от Туниса в последнем туре (0:1). В этой игре Дешам дал отдых лидерам команды, выпустив в основном резервистов. Теперь же в 1/8 финала они полны сил.

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Соперником чемпионов мира станет сборная Польши, не поразившая в группе. Команда Чеслава Михневича провела невнятный матч против мексиканцев (0:0) и лишь благодаря нраву победила саудов (2:0), хотя у соперника было гораздо больше моментов.

Ну а аргентинцам в последнем туре Польша проиграла без шансов (0:2). Героем "Кадры" смело можно называть Войцеха Щенсны, который в трех матчах исполнил более двух десятков сейвов и отразил два пенальти.

Матч Франция – Польша начнется в 17.00. Трансляция матча будет доступна в эфире местных телеканалов "Суспільного", а также на сайте " Суспільне Спорт ".

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Франция – Польша для тех, кто не сможет наблюдать за перипетиями на поле вживую.

Франция – Польша онлайн